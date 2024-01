PSG : Nasser Al-Khelaïfi contrattaque !

Au cœur de la polémique après les révélations de plusieurs médias de certains éléments de procédures judiciaires dans lesquelles il est impliqué, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de contrattaquer. Ses avocats, Maîtres Renaud Semerdjian et Francis Szpiner, ont en effet publié un communiqué dans lequel ils annoncent saisir la justice française.

«Nous constatons depuis plusieurs semaines de nombreuses publications dans différents médias reprenant une sélection partiale des éléments et documents issus d’informations en cours. Rappelant le statut de partie civile dans cette procédure de Monsieur Nasser Al-Khelaïfi victime notamment d’atteintes à la dignité de sa personne et à sa réputation, nous déplorons les violations, orchestrées, orientées, parcellaires et tronquées, du secret professionnel, du secret de l’enquête et du secret de l’instruction, qui n’ont pour seul objectif que de travestir la réalité des faits et de faire pression sur la justice et l’opinion publique. Nous avons donc saisi ce jour, le Parquet de Paris, de plaintes à raison de ces violations», ont-ils indiqué, dans un communiqué transmis à RMC Sport.