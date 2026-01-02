Strasbourg : Chelsea va payer une indemnité de transfert pour Liam Rosenior

Le départ de Liam Rosenior vers Chelsea se précise à mesure que les discussions entre les deux clubs s’intensifient. Priorité des Blues pour succéder à Enzo Maresca, remercié ce jeudi, l’entraîneur de Strasbourg est désormais au cœur de négociations avancées entre Londres et l’Alsace. L’Équipe révèle d’ailleurs qu’une indemnité de transfert devrait être payée, même si Chelsea et Strasbourg détiennent le même actionnaire, à savoir BlueCo. Le Consortium ne souhaite pas que le club alsacien soit lésé dans cette histoire.

Si le timing exact de l’opération reste à affiner, le scénario d’un transfert semble acté en interne. En attendant, Rosenior sera sur le banc strasbourgeois contre Nice, samedi en Ligue 1 (19h) tandis que Chelsea a prévu de donner les clés de l’intérim à Calum McFarlane, coach des U21, face à Manchester City dimanche (17h30). Les prochains jours permettront également à la direction strasbourgeoise de trouver le bon remplaçant.