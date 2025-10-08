Barça : la sortie assassine de Frenkie de Jong

La rencontre de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone se jouera bien à Miami. La Liga a officialisé la nouvelle ce mercredi. Et on peut dire que cela ne fait pas du tout plaisir à Frenkie de Jong, qui ne s’est pas privé pour le dire lors d’une conférence de presse organisée avec les Pays-Bas. «Je n’apprécie pas qu’on y aille et je ne suis pas d’accord. Ce n’est pas juste pour la compétition. Je n’aime pas ça et je ne pense pas que ce soit bien pour les joueurs.»

Il a ajouté : «pour les clubs, il s’agit de développer leur marque à l’international. C’est probablement le but. Je comprends cette position, mais je ne l’accepterais pas et je ne la partage pas. On se plaint toujours du calendrier des matches et des déplacements excessifs. Les clubs seront payés pour cela, mais je ne suis pas d’accord pour jouer un match de championnat à Miami. Je comprends que d’autres clubs ne soient pas d’accord.» Le Barça risque de ne pas trop apprécier mais on ne peut pas donner tort au joueur après les arguments qu’il a avancés.