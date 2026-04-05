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Maghnes Akliouche dévoile son objectif en Bleus

Par Jordan Pardon
1 min.
Maghnes Akliouche avec l'AS Monaco @Maxppp

Titulaire et passeur décisif face à la Colombie dimanche dernier avec les Bleus (1-3), Maghnes Akliouche a marqué de sérieux points à l’approche de la Coupe du Monde. Dans un entretien accordé à Téléfoot, le Monégasque a confié ses ambitions de participer au tournoi, et surtout son intention d’y aller pour réaliser de belles choses.

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« Ce que représente l’équipe de France ? J’ai l’envie de bien faire, d’être décisif, d’aider l’équipe. Et à chaque fois que tu es appelé en équipe de France, tu veux toujours répondre présent. C’est une chance d’être sélectionné, il faut aussi rendre au staff et au sélectionneur ce qu’ils te donnent. Participer à la Coupe du Monde ? Ce serait une fierté pour moi et mes proches, et (l’objectif), ce serait d’y aller aussi avec l’intention de faire de bonnes choses. On verra, mais ce serait magique. »

Pub. le - MAJ le
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