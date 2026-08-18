Mercato : Le Mans frappe un coup XXL et s’offre un champion du monde !

Comme nous vous le révélions en exclusivité, Le Mans vient de réaliser un joli coup sur ce mercato estival. Libre de tout contrat après la fin de son aventure avec Toulouse, Djibril Sidibé (34 ans) s’est officiellement engagé avec la formation sarthoise. Le champion du monde 2018 a paraphé un contrat le liant au club jusqu’en 2028, assorti d’une année supplémentaire en option. Un renfort inattendu et de grand standing pour le promu sang et or, qui s’apprête à poursuivre sa route en Ligue 1.

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Le Mans FC est heureux d’annoncer l’arrivée de 𝗗𝗷𝗶𝗯𝗿𝗶𝗹 𝗦𝗶𝗱𝗶𝗯𝗲́ !



Champion du Monde avec les Bleus, le défenseur s’est engagé jusqu’en 2028 avec une saison supplémentaire en option.



Le communiqué 👉 https://t.co/QsMFQK0YYz#BienvenueDjibril #AllezLeMansFC 🔴🟡 pic.twitter.com/wcqCP2zP9e — LE MANS FC (@LEMANSFC) August 18, 2026

Si son nom a récemment été évoqué du côté de l’Olympique de Marseille pour venir renforcer l’arrière-garde phocéenne, le latéral droit a finalement choisi le défi manceau. L’ancien Monégasque ne débarque d’ailleurs pas dans la Sarthe pour y couler des jours paisibles. Il reste en effet sur deux exercices particulièrement solides sous le maillot toulousain, prouvant qu’il avait encore largement le niveau de l’élite. Preuve de sa fiabilité physique et de son importance, il a bouclé sa dernière saison avec le TFC en disputant 32 matchs en championnat.

Djibril Sidibé va apporter toute son expérience au Mans

Avec cette signature prestigieuse, Djibril Sidibé entend mettre toute son expérience du très haut niveau, son exigence au quotidien et son vécu des grands rendez-vous internationaux au service du projet du club. Son objectif est d’accompagner sereinement le retour du Mans dans l’élite et de contribuer à son installation durable. « J’ai choisi Le Mans pour le projet, pour l’ambition du Club. On a tous la même envie : faire grandir cette équipe ensemble », a d’ailleurs déclaré avec détermination le champion du monde 2018 sur le site officiel du club.

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Cette arrivée majeure fait logiquement le bonheur de son nouvel entraîneur, Patrick Videira, qui voit débarquer un véritable patron de vestiaire. « On est heureux de pouvoir accueillir Djibril au Mans FC. Il va nous apporter toute son expérience du très haut niveau. Il connaît très bien la Ligue 1, c’est un leader qui va aussi nous amener de la maturité. Il a également une certaine polyvalence et, surtout, c’est un garçon très professionnel », s’est réjoui le technicien sur le site officiel du club. Arborant le numéro 19, l’ancien Monégasque devient ainsi la sixième recrue estivale du Mans FC après Billal Brahimi, Louis Mafouta, Yasser Larouci, Rayan Bamba et Daouda Traoré. De quoi ravir les supporters manceaux à quelques jours de la reprise de la Ligue 1 contre Brest samedi soir à domicile.