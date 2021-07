Euro, France : Adil Rami inquiet pour Adrien Rabiot après les altercations dans les tribunes

La tension était à son comble à la fin du match de l’équipe de France lundi soir, perdu face à la Suisse (3-3, 4 t. a. b. à 5), aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. Véronique Rabiot, mère d’Adrien, s’en est prise aux proches de Mbappé, reprochant l'attitude du joueur du PSG, mais également à ceux de Paul Pogba, à la suite de la perte de balle de ce dernier ayant entraîné l’égalisation de la Nati.

Interrogé sur le sujet par Nice Matin, Adil Rami, champion du monde avec la France en 2018, s’inquiète des retombées que cela pourrait avoir sur Adrien Rabiot, déclarant qu’il n’y « peut rien et il va morfler alors qu’il est apprécié dans le vestiaire. Je ne connais pas madame Rabiot, donc je ne vais pas critiquer, mais je connais la famille Mbappé et Pogba. Ils sont humbles et gentils. Ça m'a touché de voir ça, parce que c’est à ce moment-là qu’il faut être soudés. Et le montrer. Si on avait perdu en 2018, on n’aurait pas autant parlé de l'ambiance.»