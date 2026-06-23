Qui est Kenzo Kies, le joueur en état de mort cérébrale

Terrible nouvelle révélée ce mardi matin. Selon BFM TV, le footballeur Kenzo Kies, ancien joueur de l’équipe réserve de l’En Avant Guingamp, se trouve en état de mort cérébrale après s’être noyé dans le Rhône lundi soir. Le joueur de 21 ans se baignait avec deux amis lorsqu’ils se sont retrouvés en difficulté dans l’eau. Si ces deux derniers ont pu être réanimés, l’état du jeune ailier est jugé désespéré.

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Le drame s’est produit au niveau du parc de la Feyssine, entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire, dans la métropole de Lyon. Formé à l’AS Saint-Étienne après être passé par l’OL, Kenzo Kies avait rejoint Guingamp l’été dernier. Capable d’évoluer à tous les postes sur le front de l’attaque, il avait notamment disputé quatre rencontres de National 3 cette saison et s’était même entraîné avec l’équipe première de Sylvain Ripoll, avant d’être freiné par une blessure. N’ayant jamais eu sa chance, il avait fait le choix de ne pas continuer à Guingamp, malgré une proposition de contrat. Une enquête en recherche des causes de la mort cérébrale a été ouverte par le parquet de Lyon.