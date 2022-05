Le message d'Adil Rami à Kylian Mbappé et au PSG

Au lendemain de la 37e journée de Ligue 1 et de la 38e levée de Ligue 2, la cérémonie des Trophées UNFP va avoir lieu à partir de 21 heures pour décerner les prix de la saison 2021-2022. Désormais défenseur de l'ESTAC, Adil Rami a bien évidemment répondu présent et l'ancien joueur de Boavista a profité d'un passage au micro de La Chaîne L'Equipe pour envoyer un message à Kylian Mbappé et au Paris Saint-Germain.

«Sincèrement, j'aimerais qu'il reste, maintenant il faut voir les intentions du Paris Saint-Germain. Moi, attention, je suis peut-être Marseillais mais les Parisiens, ce ne sont pas mes ennemis. C'est un rival et j'aimerais voir le PSG beaucoup plus ambitieux qu'aujourd'hui», a déclaré le joueur de 36 ans, sacré champion du Monde en 2018 avec les Bleus et donc Kylian Mbappé.