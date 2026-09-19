La sortie touchante de Kylian Mbappé après son départ de Nike

Après plus de 20 ans de collaboration avec Nike, Kylian Mbappé vogue vers de nouveaux horizons. Le capitaine des Bleus est devenu ambassadeur - actionnaire de la marque suisse "ON" hier. Sur ses réseaux sociaux, il a publié un communiqué pour exprimer sa gratitude envers la firme américaine, présente depuis ses débuts dans le football. «20 ans ensemble. Il y a des décisions qui sont plus difficiles à prendre que d’autres. Nike fait partie de ma vie depuis que je suis enfant. J’avais 7 ans quand cette histoire a commencé. À cet âge-là, j’avais beaucoup de rêves… mais je ne pouvais évidemment pas imaginer tout ce que nous allions vivre ensemble. Pendant vingt ans, Nike m’a accompagné à chaque étape : l’enfant de Bondy, mes débuts, mes premiers grands matchs, mes victoires, mes défaites aussi, l’équipe de France. La Coupe du monde. Et tous ces moments qui ont construit le joueur et l’homme que je suis aujourd’hui », écrit le numéro 10 tricolore sur son compte Instagram.

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«Nous avons créé des chaussures qui racontaient mon histoire, mes rêves, mes origines ; et l’une des choses dont je suis le plus fier, c’est de les avoir vues ensuite aux pieds de millions d’enfants ; parce que je me suis souvent reconnu en eux. Je n’oublierai jamais tout ce que Nike m’a apporté ; les personnes que j’ai rencontrées et toutes celles qui ont cru en moi bien avant que le monde me connaisse. Aujourd’hui, après vingt années ensemble, nos chemins se séparent. Mais une histoire comme celle-là ne s’efface pas parce qu’elle s’arrête ; elle fait partie de moi. Je veux donc simplement dire merci. Merci pour la confiance. Merci pour les souvenirs. Merci pour ces vingt années. J’ai toujours pensé qu’il fallait avoir le courage de poursuivre ses rêves. Aujourd’hui, une nouvelle page de mon histoire va commencer. Et comme lorsque j’étais enfant… je rêve encore. Kylian»