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Barça : un nouveau départ se confirme

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Alvaro Cortés @Maxppp

Le FC Barcelone s’apprête à accueillir un nouveau défenseur central d’ici la fin du mercato. Les décideurs blaugranas ont tranché et souhaitent enrôler un nouveau joueur pour la charnière centrale, avec Castella Lukeba (Leipzig) et Gonçalo Inacio (Sporting) comme principaux favoris. Ce qui va provoquer le départ d’Alvaro Cortes.

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Comme l’indique Marca, le joueur de 21 ans est conscient qu’il n’aura pratiquement pas de temps de jeu en équipe première et il a pris la décision de faire ses valises. Tout indique qu’il va s’engager avec le Royal Antwerp en première division belge, et laisser un petit chèque dans les caisses du Barça.

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