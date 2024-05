PSG : Luis Enrique esquive le sujet Manuel Ugarte

De passage en conférence de presse ce mardi à la veille d’affronter Nice en match en retard de la 32e journée de Ligue 1, Luis Enrique a passé en revue la riche actualité du PSG. Invité à s’exprimer au sujet de Manuel Ugarte, l’Asturien s’est montré très clair.

«Je ne crois pas que ce soit juste de faire maintenant une analyse individuelle pour un tel joueur. Les décisions sont là, il faut attendre que ces trois matches soient passés pour faire un bilan aussi juste que possible. Notre objectif est que l’équipe soit plus forte la saison qui vient. On y travaille depuis le début de la saison. C’est un défi mais qui est très stimulant, je suis prêt.»

