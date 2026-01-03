AC Milan : Adrien Rabiot a déjà mis tout le monde d’accord

Vendredi soir, l’AC Milan a confirmé sa solidité en s’imposant à Cagliari (0-1), une victoire qui permet aux Rossoneri de prendre provisoirement la tête de la Serie A. Dans ce succès millimétré, où le jeu s’est souvent résolu à la maîtrise du résultat, c’est au milieu de terrain que Milan a trouvé son véritable moteur. Adrien Rabiot, installé de plus en plus comme un patron de l’entrejeu, a pesé sur la rencontre, distribuant le tempo et offrant la passe décisive qui a suffi à faire basculer la soirée. Aux côtés de Luka Modrić, dont la lecture du jeu et le calme apportent un équilibre précieux, Rabiot a parfaitement incarné la philosophie de son équipe : solidité avant tout, efficacité au moment opportun. Une mentalité insufflée par Allegri.

L’été dernier, Adrien Rabiot quittait l’Olympique de Marseille par la petite porte, après des tensions internes et un clash avec Jonathan Rowe. Meilleur joueur de la saison précédente, il souhaitait pourtant prolonger l’aventure phocéenne et disputer la Ligue des Champions dans un Vélodrome en ébullition. Mais les événements du 15 août ont précipité son départ : placé sur la liste des transferts, Rabiot a trouvé refuge au Milan AC, sous la houlette de Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à la Juventus. L’argument du coach italien a été déterminant pour séduire le milieu français, malgré l’absence de compétition européenne, un critère pourtant important pour son clan.

Un environnement idéal pour Rabiot

Depuis son arrivée, le bilan sportif de Rabiot est probant. En 13 matchs avec le Milan, il a été titularisé à chaque fois, inscrivant un but et délivrant trois passes décisives toutes compétitions confondues. Cette régularité s’accompagne d’une complémentarité remarquable avec Modríc, véritable dépositaire du jeu milanais. L’international français n’a pas caché son admiration pour le vétéran croate : « Modric est vraiment passionné. À quarante ans, ce qu’il fait n’est pas acquis. Il continue à tout donner en match comme à l’entraînement, c’est une véritable source d’inspiration », confiait-il à La Gazzetta dello Sport. Cette alchimie entre les deux milieux offre à Milan une maîtrise dans le jeu et une capacité à faire la différence dans les moments clés, comme hier soir sur le but de Rafael Leão à la 50e minute.

L’environnement de Rabiot est également idéal pour son épanouissement. Entouré de compatriotes et d’amis tels que Mike Maignan, Youssouf Fofana et Christopher Nkunku, il évolue dans un vestiaire où les liens personnels et professionnels se conjuguent parfaitement. Rabiot a souligné l’importance du gardien français dans le projet milanais : « on a besoin de Mike, c’est lui qui décide des matchs. Des gardiens comme lui sont rares, et tout le monde dans le vestiaire le respecte et l’apprécie. » Cette complicité avec les leaders de l’équipe contribue à créer une dynamique positive, renforçant la cohésion sur et en dehors du terrain, à l’inverse de sa fin de passage à l’OM.

Une première moitié de saison convaincante

La première partie de saison a aussi permis à Rabiot de montrer son impact offensif. Face au Torino, il a inscrit son premier but sous les couleurs de Milan avec une frappe du pied gauche de 29 mètres, pleine lucarne, qui a permis aux Rossoneri de réduire l’écart dans un match finalement remporté (2-3). Une superbe réalisation qui illustre parfaitement ses qualités. Son coéquipier Samuele Ricci a, lui aussi, salué l’impact du Français, même lorsqu’il ne brille pas par un geste spectaculaire : « il est toujours bien placé, fait les bons choix et ne perd presque jamais le ballon. » D’autant que la moyenne de points par match lorsque Rabiot est sur le terrain atteint 2,71, contre 1,71 en son absence d’après L’Équipe, un chiffre révélateur de son importance dans la course au Scudetto.

Enfin, l’intégration de Rabiot au sein de l’équipe milanaise s’inscrit dans une dynamique de long terme, avec une relation privilégiée avec Allegri et le staff technique. Marco Landucci, fidèle adjoint du coach, ne tarit pas d’éloges sur le Français : « c’est un professionnel exemplaire, un gars formidable, un grand joueur. » Dans le vestiaire, son leadership est perceptible et respecté : il influence positivement les jeunes recrues et transmet son expérience. En moins de six mois, Adrien Rabiot a réussi son pari : se réinventer après un départ mouvementé de Marseille, évoluer dans un environnement compétitif et peser sur les résultats de son équipe. L’AC Milan tient là un milieu capable de faire la différence, sur le terrain comme dans le vestiaire, et qui pourrait être un atout majeur dans la lutte pour le titre cette saison. En clair, tout va bien pour l’ancien du PSG.