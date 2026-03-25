Le Sénégal annonce une conférence de presse exceptionnelle à Paris

L’affaire entre le Sénégal et le Maroc pourrait connaître une nouvelle tournure ce jeudi. Alors que le Tribunal Arbitral de Sport (TAS) de Lausanen a confirmé ce mercredi la procédure en cours déposée par la Fédération sénégalaise, suite à la décision de la CAF de retirer le titre de la CAN 2025 au profit du Maroc, une grande conférence de presse va être organisée à Paris, jeudi matin. Cette prise de parole servira d’officialisaiton en bonne et due forme des suites de la procédure menée par Dakar au TAS. Pendant ce temps, les Lions de la Terranga affronteront le Pérou au Stade de France samedi.

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«Dans le contexte de la décision rendue par la Confédération Africaine de Football (CAF) relative à la finale de la CAN 2025 et de sa contestation par la Fédération Sénégalaise de Football, le collectif d’avocats représentant la Fédération et ses dirigeants tiendront une conférence de presse. Cette prise de parole permettra de présenter les fondements de la saisine du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ainsi que les suites envisagées», est-il écrit dans le communiqué de la FSF. Pour rappel, le collectif d’avocats est piloté par Me Seydou Diagne, reconnu pour sa rigueur en contentieux sportif. Il est assisté du Bâtonnier Me Aly Fall, qui met à profit sa connaissance des institutions judiciaires, ainsi que de Me Moussa Sarr, expert des procédures devant le TAS.