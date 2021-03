Chelsea : Werner se sent coupable du licenciement de Lampard

La suite après cette publicité

Après avoir enchaîné les mauvais résultats, Frank Lampard avait été limogé de son poste d’entraîneur en janvier dernier. L’entraîneur anglais qui avait eu les cartes en main lors du dernier mercato n’avait pas pu compter sur la forme de son nouvel attaquant Timo Werner.

L’attaquant allemand n’était pas en grande forme avec Lampard. Au micro de Sky Sports, l’ancien joueur de Leipzig a avoué se sentir coupable du départ de son ancien coach qui serait encore à Chelsea s'il avait marqué plus de buts. « Quand vous venez ici pour jouer en tant qu'attaquant et être l'homme qui marque les buts, bien sûr, je me suis senti un peu coupable d'avoir manqué tant d’occasions. Pour le club, pour l'ancien manager, mais aussi pour moi, car je veux marquer tout le temps et autant que possible. Si j'avais marqué quatre ou cinq buts de plus, l'ancien entraîneur serait peut-être encore là parce que nous aurions peut-être gagné deux ou trois matches de plus » a-t-il regretté.