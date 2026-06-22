Coupe du Monde
L’interruption du match des Bleus fait craquer les réseaux
Ce deuxième match de l’équipe de France avait bien démarré, mais la météo en a décidé autrement. Les Bleus mènent 1-0 à la mi-temps face à l’Irak, mais la pluie s’est invitée à la fête et l’orage menace également de le faire… deux raisons suffisantes pour que la rencontre soit interrompue pendant plus d’une heure. Une décision surprenante qui fait vriller les réseaux sociaux…
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