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Coupe du Monde

L’interruption du match des Bleus fait craquer les réseaux

Par Jules Kutos-Bertin
France 3-0 Irak
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1 1.07 N 13.0 2 22.0 bonus 100€

Ce deuxième match de l’équipe de France avait bien démarré, mais la météo en a décidé autrement. Les Bleus mènent 1-0 à la mi-temps face à l’Irak, mais la pluie s’est invitée à la fête et l’orage menace également de le faire… deux raisons suffisantes pour que la rencontre soit interrompue pendant plus d’une heure. Une décision surprenante qui fait vriller les réseaux sociaux…

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