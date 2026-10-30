OM : Bruno Genesio justifie l’absence d’Amine Gouiri face à Toulouse

Absent du groupe pour la rencontre face à Toulouse, Amine Gouiri ne souffre d’aucune blessure, selon les explications apportées par Bruno Genesio. Ce vendredi, en conférence de presse, l’entraîneur français a, en effet, évoqué des raisons personnelles pour justifier l’absence de son attaquant : «pour Amine, ce sont des raisons personnelles. J’ai décidé de le laisser au repos aujourd’hui». Une décision prise par précaution, sans davantage de précisions sur la nature de ces raisons.

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Le technicien a également expliqué l’absence de Bamo Meïté, lui aussi forfait pour cette rencontre. Le défenseur a été victime d’un problème digestif dans la nuit précédant le match. «Concernant Bamo, il a été malade cette nuit, problème digestif», a précisé Genesio. Deux absences donc, aux motifs bien distincts, pour le rendez-vous face au TFC.