OM : accord trouvé entre Mason Greenwood et l’AS Roma

L’Olympique de Marseille doit vendre avant le 30 juin. Et tout porte à croire que Mason Greenwood devrait être l’un des joueurs cédés par les pensionnaires de l’Orange Vélodrome durant cette intersaison. Sportivement, l’Anglais de 24 ans a réalisé une année globalement correcte avec un bilan de 26 buts et 11 assists en 45 apparitions toutes compétitions confondues. Pour le reste, il a été dit que ses relations avec certains membres de la direction, notamment Medhi Benatia, n’étaient pas au beau fixe. Il aurait aussi mal vécu le départ de Roberto De Zerbi.

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Bien qu’il ait annoncé publiquement qu’il aimerait continuer avec les Phocéens avec lesquels il est encore sous contrat jusqu’en 2029, la réalité est bien différente pour le natif de Bradford. Depuis quelques semaines, son père et agent discute sérieusement avec l’AS Roma. La Louve veut le recruter, lui qui est la priorité de Gian Piero Gasperini. Dans le même temps, Fenerbahçe a aussi avancé ses pions pour l’ancien de Getafe. Mais cette piste est tombée à l’eau après le changement de gouvernance à la tête du club turc.

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Greenwood d’accord avec la Louve

Les Giallorossi ont donc un boulevard pour s’offrir Greenwood, dont le nom est aussi cité à Al-Hilal et à l’Atlético de Madrid. L’Anglais a toujours fait du club romain sa priorité. Avec son entourage, ils attendaient juste que le club italien se qualifie pour la prochaine campagne de C1. Ce qui a été chose faite. Ce mardi matin, le Corriere dello Sport annonce que Mason Greenwood a dit oui à la Roma, avec laquelle un accord de principe a été trouvé. En ce qui concerne son salaire, il va toucher 4 M€ nets par saison, ainsi que des primes. Ses émoluments seront progressifs au fil des années.

La durée du bail n’a pas été communiquée, mais récemment des médias transalpins évoquaient un contrat jusqu’en 2031. Une première partie du chemin a donc été faite entre la Roma et Greenwood, qui a été séduit par le projet proposé par Gasperini. La Louve attend de nommer son directeur sportif, à savoir Tony D’Amico, afin de passer à l’offensive auprès de l’OM. Le CdS évoque une première proposition d’environ 40 M€. L’OM, qui doit verser 40% du prix de sa revente à MU, attend 55 M€. Pour le moment, aucune offre n’est arrivée à Marseille. Affaire à suivre…