Russie : le Zenit champion après avoir humilié le Lokomotiv

Double tenant du titre en Russian Premier League, le Zenit de Sergey Semak vient de faire la passe de trois. En tête du championnat pendant la grande majorité du championnat, le club de Saint-Pétersbourg a su maintenir la cadence jusqu'au bout. Opposée à son dauphin Lokomotiv Moscou pour le compte de la 28e journée, la bande d'Artem Dzyuba et de Sardar Azmoun devait l'emporter ou à minima obtenir un match nul pour être champion. Et ce match s'est bien déroulé pour les bleus et blancs.

Malgré la sortie précoce de Wendel blessé (13e), le Zenit a ouvert le score sur un ballon piqué d'Artem Dzyuba (19e). Le buteur russe a été imité par son compère d'attaque Sardar Azmoun (39e). L'Iranien transformait également un penalty juste avant la pause (45e +3). Au retour des vestiaires, Sardar Azmoun s'est offert un triplé (46e) et Artem Dzyuba un doublé (51e). Malgré la réduction du score de François Kamano (56e), le Zenit a continué son festival et Malcom s'est joint à la fête avec un but sublime (67e). Avec cette victoire 6-1, le Zenit remporte le 7e titre de champion de Russie de son histoire. Seul le Spartak Moscou (10 sacres) fait mieux.

