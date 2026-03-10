Menu Rechercher
Strasbourg : Panichelli dévoile le club où il aimerait jouer

Joaquín Panichelli, à nouveau buteur ce soir avec Strasbourg @Maxppp

Avec ses 14 buts en 25 rencontres de Ligue 1, Joaquin Panichelli (23 ans) devrait être objet d’une belle vente de Strasbourg cet été. Convoité par Milan ou l’Alético, il pourrait même voir sa cote encore augmenter en cas de convocation pour le Mondial avec l’Albiceleste. Dans le podcast La Agusneta, l’Argentin en a dit un peu plus sur son avenir, confiant vouloir un jour jouer en Argentine.

« Quand je peux, j’essaye de regarder River. Les gros matchs de Libertadores, toujours. Je parle beaucoup avec ma famille de ça, d’entrer sur le terrain, voir le stade rempli, les gens chanter, et en profiter. C’est ce qu’il me reste à vivre en Argentine, vivre le foot argentin pleinement, je veux le vivre. À l’avenir, ça me plairait », a indiqué l’Argentin.

