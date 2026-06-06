PSG : le sondage qui montre l’énorme popularité en France

Quelques jours après son deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions, obtenu en dominant Arsenal en finale, le Paris Saint-Germain confirme son rayonnement bien au-delà de l’Île-de-France. Selon une étude CSA réalisée les 31 mai et 1er juin auprès de 1 511 Français, 73 % des personnes interrogées considèrent désormais le PSG comme un club populaire à l’échelle nationale et 67 % déclarent en avoir une bonne image.

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L’enquête souligne également l’impact du club sur l’image du football français : 74 % des Français estiment que le PSG contribue au rayonnement de la France à l’international et 71 % qu’il valorise le football hexagonal. Portée par une équipe associée au talent, au travail et au collectif, la formation parisienne suscite un sentiment de fierté partagé, notamment chez les jeunes générations, dont 83 % se disent fiers qu’une telle équipe représente la France au plus haut niveau européen.