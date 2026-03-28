Barrages Mondial 2026, Bosnie : Miralem Pjanić envoie un message fort à l’Italie

Alors que l’Italie se prépare pour la finale des barrages de la Coupe du Monde 2026 face à la Bosnie-Herzégovine, Miralem Pjanić met en garde la Nazionale. L’ancien milieu de la Juventus et du Barça souligne la dynamique retrouvée de sa sélection : « il y avait une énorme envie de revanche. Il fallait un déclic et cette victoire a ramené sérénité et confiance dans tout l’environnement. » Il prévient également de l’ambiance particulière à Zenica : « sur le papier, il y a 11 000 places, mais on dirait 25 000 ou 30 000. Le stade est ancien, le public est collé au terrain… Ce sera une vraie fournaise jusqu’au coup de sifflet final. »

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Malgré ce contexte, Pjanić reconnaît la force de l’Italie : « les joueurs italiens sont tous de très haut niveau et habitués à cette pression. Gattuso et son staff, avec Buffon et Bonucci, transmettent un énorme sentiment d’appartenance. » Sur le plan individuel, il met en avant le jeune Alajbegović : « c’est un talent pur, qui n’a pas peur de provoquer ou de tirer. La sélection comptera sur lui pendant 15 ans. » Mais le véritable atout de la Bosnie reste encore Edin Džeko : « il débloque les matchs dans les moments difficiles, sait garder le ballon et marquer des buts importants. Il peut résoudre un match à lui seul, son intelligence de jeu est intacte malgré l’âge. »