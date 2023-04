Barça : Luuk de Jong dévoile le joueur qui l’a le plus impressionné

La suite après cette publicité

Luuk de Jong n’aura joué qu’une saison avec le FC Barcelone. Mais au cours de ce passage furtif, l’international néerlandais a su souvent se rendre très utile. Supersub par excellence, l’attaquant de 32 ans venait régulièrement sauver les Catalans in extremis d’un coup de tête. Lors d’une manifestation organisée par le quotidien néerlandais Algemeen Dagblad, le buteur, qui évolue au PSV Eindhoven maintenant, a révélé le joueur qui l’avait le plus surpris avec les Blaugranas. Et cocorico, c’est un Français !

« Ousmane Dembélé. Il savait lire exactement quand il avait un joueur devant lui et quelles passes il devait lui faire ». Le Hollandais est ensuite revenu sur sa situation avec le PSV. « Le club traverse actuellement une mauvaise passe en championnat, mais il est de retour en demi-finale de la Ligue Europa. J’ai moi-même ressenti à quel point cette compétition est spéciale. C’est là qu’ils se donnent le plus à fond et qu’ils mettent en valeur leurs six titres en Ligue Europa. Nous sommes le club de ce tournoi ».

