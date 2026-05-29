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EdF : Didier Deschamps ne s’inquiète pas pour Mbappé et Tchouameni

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kylian Mbappé et Didier Deschamps @Maxppp

En conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a évoqué l’arrivée de ses joueurs à Clairefontaine. Et le technicien de 57 ans a abordé la gestion de son groupe avec notamment les cas de Kylian Mbappé et Aurélien Tchouameni qui ont connu une fin de saison très éprouvante avec le Real Madrid.

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«Ça peut arriver au cours d’une saison. J’ai parlé avec d’autres joueurs dont la fin de la saison n’a pas été très agréable. C’est le cas de Kylian ou Aurélien avec le Real Madrid. La parenthèse est fermée. C’est bien aussi pour les joueurs d’avoir un contexte qui n’est pas le même, là c’est une Coupe du monde, ils sont tous prêts.»

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