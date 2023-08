Maroc : Walid Regragui pessimiste pour Lamine Yamal

La suite après cette publicité

Jeune pépite du FC Barcelone âgée d’à peine 16 ans, Lamine Yamal est au coeur d’une intense bataille entre l’Espagne et le Maroc. Tandis que les médias ibères affirment que le Blaugrana va être convoqué par la Roja, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, a confié qu’il avait de gros doutes sur les chances marocaines dans ce dossier.

« Lamine Yamal vient d’avoir 16 ans. Aujourd’hui il a un choix important à faire, mais c’est un choix personnel qu’il faut respecter. On travaille dessus depuis longtemps. On a tout fait pour qu’il vienne. Le scout de l’Espagne le suit depuis ses 10 ans. Aujourd’hui je n’ai pas les garanties pour vous dire qu’il vient. On verra si demain il sera dans la liste de l’Espagne demain. On a fait notre travail, on ne peut pas le forcer à choisir son pays, mais c’est difficile parce qu’il n’a que 16 ans. On verra dans les semaines à venir ce qu’il va se passer », a-t-il déclaré en conférence de presse.