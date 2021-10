JT Foot Mercato : Newcastle fait déjà fantasmer l'Angleterre sur le mercato

La suite après cette publicité

«Nous voulons être aussi gros que Manchester City ou le Paris Saint-Germain.» Voilà l'ambition affichée par les nouveaux richissimes propriétaires saoudiens de Newcastle United. Ce géant endormi du foot anglais, actuellement relégable en Premier League, est passé dans une nouvelle dimension hier soir avec le communiqué officiel annonçant son rachat par des investisseurs venus d'Arabie Saoudite. La joie des supporters des Magpies était à la hauteur de l'évènement. Ils sont descendus par centaines dans les rues de Newcastle afin de fêter la nouvelle. Désormais, la nouvelle équipe doit se mettre au travail et la première pierre du projet à être posée va visiblement être celle du nom de l'entraîneur.

Bientôt exit Steve Bruce et place à un nom clinquant, comme le croit la presse britannique du jour. The Guardian parlait ce matin d'Antonio Conte, libre de tout contrat. Pendant que le Daily Record évoquait la piste de Steven Gerrard, numéro un actuel des Glasgow Rangers. Mais les tabloïds ne s'intéressent pas qu'aux coachs visiblement ce vendredi. Le célèbre The Sun a déjà tenté d'imaginer quels joueurs pourraient essayer d'attirer les Magpies lors du prochain mercato d'hiver. Surtout des footballeurs en difficulté dans leur club ou soumis à une forte concurrence à leur poste. Ils ont donc pensé à Keylor Navas, gardien du PSG, ou Colin Dagba, latéral droit du même club, en concurrence avec Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi cette saison. Ou encore à Gareth Bale, par vraiment dans les plans de Carlo Ancelotti au Real Madrid ou à Alfredo Morelos, buteur des Glasgow Rangers et qui pourrait venir dans les valises de Steven Gerrard. Bref, les rêves les plus fous commencent à Newcastle.

Delort répond à Belmadi

Polémique chez les champions d'Afrique en titre. Hier, le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, s'est emporté en conférence de presse au sujet d'Andy Delort, le nouvel attaquant de l'OGC Nice. Ce dernier aurait indiqué à son entraîneur vouloir faire une pause en sélection afin de gagner sa place de titulaire sur la Côte d'Azur. Celle-ci étant compliquée a aller chercher avec la concurrence de Dolberg ou encore Gouiri. Invité à répondre à Belmadi, Delort a indiqué : «je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Simplement que la supposée clause dans mon contrat est une pure invention, tout comme le fait qu'une autre personne que moi dicterait mes propres choix.»

Les officiels du jour

Le mercato est terminé depuis plus d'un mois. Mais certains joueurs, libres de tout contrat, peuvent s'engager où ils le souhaitent, quand ils le souhaitent. C'est ce qu'ont fait deux hommes hier soir et aujourd'hui. Le premier est l'ancien Marseillais et Lyonnais, Nicolas Nkoulou. Libre depuis le mois de juin, le défenseur central camerounais s'est engagé avec Watford, actuel 15e de Premier League. Le second est Jemerson. Champion de France avec Monaco en 2017. Le Brésilien était sans contrat et vient de signer jusqu'à la fin de la saison avec le FC Metz. Il tentera d'être un atout précieux pour le club lorrain dans son opération maintien.