Real Madrid : coup de théâtre dans le dossier Rodrygo !

C’est un dossier à rebondissements, et qui a priori, n’a pas fini de nous surprendre. Annoncé depuis le début de l’été sur le départ du Real Madrid, Rodrygo n’a toujours pas trouvé de point de chute, alors que le mercato fermera ses portes dans à peu près 10 jours. Le Brésilien a pourtant été lié à tous les clubs de la planète, à commencer par les gros poissons de Premier League.

La suite après cette publicité

Liverpool, Manchester City ou même Tottenham ont été cités pour récupérer la star madrilène, au creux de la vague depuis la saison dernière. Il se murmurait que le joueur réclamait plus de reconnaissance, sauf qu’aujourd’hui, les offres à hauteur des espérances du Real Madrid ne sont toujours pas arrivées sur le bureau de la direction madrilène.

La suite après cette publicité

Rodrygo devrait bien rester au Real Madrid

« Rodrygo va bien, je compte sur lui, et ce n’est qu’un match. La Coupe du Monde des Clubs était un contexte différent, mais c’est la saison qui compte. Bien sûr, je compte sur lui », déclarait Xabi Alonso ces dernières heures pour tempérer. Si cette déclaration ressemblait à un effet d’annonce, l’Espagnol devrait bien conserver son joueur. Car selon la COPE, tout porte à croire que l’attaquant de 24 ans évoluera bien au Real Madrid cette saison.

Rodrygo a pris du recul et au regard de sa situation qui reste la même depuis des semaines, il souhaiterait désormais rester sous les ordres du technicien espagnol. « Le joueur veut rester, il accepte le défi et sa situation délicate. Le club n’a pas d’offre », lâchait hier soir le journaliste suiveur du Real Madrid, Miguel Angel Dias. Un choix par défaut ? Apparemment, non. Même s’il ne l’a pas fait entrer face à Osasuna mardi soir, Xabi Alonso n’aurait jamais signifié à Rodrygo qu’il ne comptait pas sur lui pour la saison à venir. À lui de faire déjouer les pronostics, alors qu’il semblait partir avec un retard sur la concurrence incarnée par Brahim Diaz, Arda Güler, ou encore Franco Mastantuono.