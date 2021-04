Ligue des Champions (F) : le PSG crée la sensation et élimine l'OL !

Battu 1-0 à domicile par l'Olympique Lyonnais lors du match aller de ce quart de finale de la Ligue des Champions féminine, le Paris Saint-Germain était condamné à l'exploit sur la pelouse des Lyonnaises, vainqueurs des cinq dernières éditions de la coupe aux grande oreilles. Si les choses ont très mal démarré pour le club de la capitale, après l'ouverture du score précoce de Catarina Macario (4ème), Grace Geyoro a rapidement remis son équipe dans le match (24ème).

En seconde période, c'est la capitaine des Gones, Wendy Renard, qui a offert la victoire et la qualification au PSG en marquant contre son camp (61ème). Grâce à ce succès surprise, les joueuses d'Olivier Echouafni poursuivent leur parcours dans cette édition 2020-2021 de la Ligue des Champions. Après avoir éliminé l'OL, grandissime favori de la compétition, le Paris Saint-Germain, qui affrontera le FC Barcelone en demi-finale, peut rêver plus grand en cette fin de saison. Et espérer ajouter ce trophée à son palmarès après avoir échoué en finale à deux reprises, en 2015 et en 2017.