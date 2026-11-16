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UEFA Nations League

Raymond Domenech en remet une couche sur l’Italie

Par Aurélien Macedo
1 min.
Raymond Domenech en tribunes à Rennes @Maxppp
Belgique 4-1 Italie

Jeudi dernier, lors de la défaite 3-1 de la France contre l’Italie, Raymond Domenech avait critiqué la Nazionale à la mi-temps quand le score était de 1-1. Il avait souligné une « faiblesse dans tous les secteurs » et un niveau technique « déconcertant ». Il avait ensuite été critiqué par la presse italienne, qui l’avait accusé de ne pas avoir tourné la page de la Coupe du Monde 2006 où les Italiens ont battu la France en finale alors qu’il en était le sélectionneur.

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Ce dimanche, la France a battu la Turquie (2-1) tandis que l’Italie est tombée contre la Belgique (4-1). La Nazionale ne s’est pas qualifiée pour le final 8 de la Ligue des Nations pour le plus grand bonheur de Raymond Domenech. «La France se qualifie logiquement. La Belgique écrase les Italiens qui confirment ce que l’on pensait d’eux», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

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