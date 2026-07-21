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Ligue 1

L’OM scrute un jeune international brésilien

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Zé Lucas @Maxppp

Le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi, a été très clair. Le club phocéen doit vendre avant de pouvoir recruter. Cela n’empêche pas les Olympiens de scruter le marché français et international. Selon Globoesporte, l’OM a un œil sur le jeune milieu de terrain défensif Zé Lucas.

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Âgé de 18 ans, ce dernier est international auriverde U20 et évolue à Sport Recife, en deuxième division brésilienne. Cependant, l’OM va devoir faire vite s’il veut vraiment enrôler le joueur sous contrat jusqu’en 2028, car Cruzeiro, Flamengo et le Shakhtar Donetsk sont également sur le coup. Cruzeiro étudie même la possibilité de faire une offre de 6 M€.

Pub. le - MAJ le
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