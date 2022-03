OL : Emerson revient sur son mercato

La suite après cette publicité

Arrivé cet été à l'OL sous la forme d'un prêt, Emerson Palmieri aurait pu quitter les Gones cet hiver. En effet, Chelsea, club auquel il appartient, souhaitait le rapatrier. Mais les Lyonnais n'ont pas souhaité s'en séparer. En conférence de presse ce mercredi, le latéral italien de 27 ans est revenu sur cet épisode.

«Tout le monde le sait, la vérité est que Chelsea a voulu me récupérer cet hiver et Lyon a dit non. C'était entre les deux clubs, je ne m'en suis pas mêlé. Chelsea m'a libéré pour être ici et j'ai travaillé à l'OL». Il a ensuite évoqué son adaptation entre Rhône et Saône.« Je peux encore aider davantage l'équipe. Je suis heureux ici mais pas à 100%. Lyon mérite d'être tout en haut. Je veux aider l'équipe à y arriver et si j'y arrive, je pourrais dire que je suis heureux à 100%» Le message est passé !