CdM 2026 : la FIFA officialise un nouveau dispositif pour les hymnes

Décidément, la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada sera celle des nouveautés. Ce vendredi, la FIFA a ainsi officialisé un tout nouveau dispositif qui concernera la cérémonie d’avant-match avec notamment les hymnes des équipes nationales. L’instance du football mondial a décidé de mettre fin au traditionnel moment des hymnes avec les joueurs alignés au bord du terrain et les remplaçants depuis leur banc.

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Désormais, «le onze de départ et les remplaçants partageront un moment marquant de la Coupe du Monde de la FIFA™ en se rassemblant au centre du terrain pour l’annonce de la composition des équipes et les hymnes nationaux.» Les drapeaux des pays prendront toute la moitié du terrain et les joueurs seront orientés à 360 degrés pour rendre immersif ce moment comme l’explique la FIFA. «Le fait que tous les joueurs et les arbitres se retrouvent face à face au centre du terrain pendant les hymnes nationaux créera un moment d’unité, de fierté et d’émotion qui appartiendra véritablement aux équipes et à tous les spectateurs présents dans le stade», a expliqué Gianni Infantino.