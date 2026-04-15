Bournemouth : un grand nom pourrait succéder à Iraola

Alors que l’entraîneur actuel de Bournemouth — Andoni Iraola — a officiellement été annoncé sur le départ à la fin de la saison par son club, la formation de Premier League cherche déjà son remplaçant. Selon Sky Sports, le club anglais aurait une liste de trois candidats, mais le grand favori serait un certain Marco Rose (49 ans). L’ancien entraîneur allemand, qui a déjà coaché au Red Bull Salzburg, au Borussia Mönchengladbach, au Borussia Dortmund ou encore à Leipzig, est bel et bien libre pour reprendre les rênes des Cherries.

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Le second candidat se nomme Kieran McKenna (39 ans). Actuellement, celui-ci entraîne Ipswich Town (2e de Championship et bien parti pour monter en Premier League), et reste une sérieuse piste pour les dirigeants. Enfin, Inigo Pérez reste une option, puisque c’était l’ancien adjoint d’Iraola quand il était au Rayo Vallecano. À présent, l’objectif de l’écurie (11e au classement) est de poursuivre sur la lancée un projet stable et ambitieux pour défier les gros clubs du championnat. Reste à savoir si les responsables miseront sur la jeunesse ou l’expérience.