Trophée des Champions : plusieurs supporters parisiens finalement présents à Lens

Malgré le boycott annoncé par le Collectif Ultras Paris, la tribune visiteurs de Bollaert affiche finalement complet ce dimanche soir pour le Trophée des Champions. Les supporters parisiens autorisés à effectuer le déplacement ont bien répondu présents, donnant rapidement de la voix dans leur parcage et faisant entendre leur soutien au Paris Saint-Germain.

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Malgré un boycott annoncé du Collectif Ultras Paris pour protester contre le choix du stade Félix Bollaert, les supporters parisiens ont fait le déplacement jusqu’à Lens ce dimanche soir, et donnent déjà de la voix.@footmercato pic.twitter.com/JFak2RLdRJ — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) August 16, 2026

Une situation qui contraste donc avec le mot d’ordre du CUP, qui avait appelé au boycott de cette rencontre dans le contexte du dispositif de sécurité particulièrement strict mis en place pour ce choc classé à risque. Les tribunes parisiennes restent ainsi animées malgré l’absence du principal groupe ultra du club, offrant une véritable ambiance de match au cœur d’un Bollaert plein à craquer.