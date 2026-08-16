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Trophée des Champions

Trophée des Champions : plusieurs supporters parisiens finalement présents à Lens

Par Valentin Feuillette
1 min.
Des supporters du PSG @Maxppp
Lens 1-0 PSG

Malgré le boycott annoncé par le Collectif Ultras Paris, la tribune visiteurs de Bollaert affiche finalement complet ce dimanche soir pour le Trophée des Champions. Les supporters parisiens autorisés à effectuer le déplacement ont bien répondu présents, donnant rapidement de la voix dans leur parcage et faisant entendre leur soutien au Paris Saint-Germain.

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Une situation qui contraste donc avec le mot d’ordre du CUP, qui avait appelé au boycott de cette rencontre dans le contexte du dispositif de sécurité particulièrement strict mis en place pour ce choc classé à risque. Les tribunes parisiennes restent ainsi animées malgré l’absence du principal groupe ultra du club, offrant une véritable ambiance de match au cœur d’un Bollaert plein à craquer.

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