Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

Le premier quart de finale de la Coupe du Monde a encore une fois redistribué les cartes concernant le classement des meilleurs buteurs de la compétition. Après son but face à l’Égypte, Lionel Messi était encore en tête du classement. C’était sans compter sur Kylian Mbappé ce jeudi soir.

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L’attaquant du Real Madrid a trouvé le chemin des filets face au Maroc lors du quart de finale (2-0). Grâce à ce but, le Français recolle en tête de ce classement avec 8 réalisations. Il est à égalité avec Messi et a désormais une réalisation de plus qu’Erling Haaland.