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Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kylian Mbappé est avec Lionel Messi, le meilleur buteur de ce Mondial avec six buts. @Maxppp
France 2-0 Maroc
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1 1.60 N 3.90 2 6.50 bonus 100€

Le premier quart de finale de la Coupe du Monde a encore une fois redistribué les cartes concernant le classement des meilleurs buteurs de la compétition. Après son but face à l’Égypte, Lionel Messi était encore en tête du classement. C’était sans compter sur Kylian Mbappé ce jeudi soir.

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L’attaquant du Real Madrid a trouvé le chemin des filets face au Maroc lors du quart de finale (2-0). Grâce à ce but, le Français recolle en tête de ce classement avec 8 réalisations. Il est à égalité avec Messi et a désormais une réalisation de plus qu’Erling Haaland.

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Le classement des buteurs de la Coupe du Monde 2026
#1 Flag Argentine Lionel Messi 8 #2 Flag France Kylian Mbappé 8 #3 Flag Norvège Erling Haaland 7 #4 Flag Angleterre Harry Kane 6 #5 Flag France Ousmane Dembélé 5 #6 Flag Angleterre Jude Bellingham 4 Voir le classement complet
Pub. le - MAJ le
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