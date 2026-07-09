Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs
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@Maxppp
Le premier quart de finale de la Coupe du Monde a encore une fois redistribué les cartes concernant le classement des meilleurs buteurs de la compétition. Après son but face à l’Égypte, Lionel Messi était encore en tête du classement. C’était sans compter sur Kylian Mbappé ce jeudi soir.
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L’attaquant du Real Madrid a trouvé le chemin des filets face au Maroc lors du quart de finale (2-0). Grâce à ce but, le Français recolle en tête de ce classement avec 8 réalisations. Il est à égalité avec Messi et a désormais une réalisation de plus qu’Erling Haaland.
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Le classement des buteurs de la Coupe du Monde 2026
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