Sasa Kalajdzic a de nombreux prétendants en Europe !

Auteur d’une saison remarquée et remarquable avec Stuttgart (12 buts et 4 passes décisives en 23 matches de championnat), Sasa Kalajdzic est un attaquant très convoité. Outre la Roma et Leipzig, c’est aussi West Ham qui souhaite s’offrir l’Autrichien.

Toujours à la recherche d’un attaquant après le départ vers l’Ajax de Sébastien Haller, David Moyes a jeté son dévolu sur Sasa Kalajdzic. Le technicien écossais apprécierait le profil du joueur et surtout son prix qui ne devrait pas dépasser les 20 millions d’euros, somme fixée par le club allemand. Un atout de taille pour les Hammers qui s’étaient aussi intéressés à Tammy Abraham, en manque de temps de jeu à Chelsea, mais qui coûte plus cher. Mais pour le jeune attaquant de 23 ans, la concurrence sera rude puisque l’AS Roma est déjà entré en contact avec le clan du joueur comme le rapport le Daily Mail.