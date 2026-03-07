Menu Rechercher
Le groupe de l’OM à Toulouse sans Nayef Aguerd ni Bilal Nadir

Par Maxime Barbaud
1 min.
Nayef Aguerd @Maxppp
Toulouse Marseille
L’heure de la revanche pour l’OM. Éliminé par Toulouse en Coupe de France cette semaine au Vélodrome, le club phocéen retrouve son adversaire mais cette fois en Ligue 1 et au Stadium Municipal ce soir (21h05) pour le compte de la 25e journée.

Olympique de Marseille
𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 🗒️ #TFCOM

Voici les 2️⃣2️⃣ protagonistes retenus par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 🇸🇳 pour le déplacement au Stadium ce soir ⚔️
Habib Beye a communiqué un groupe de 22 joueurs, sans trace de Nayef Aguerd et de Bilal Nadir. Ces deux forfaits étaient attendus puisque le premier s’est entraîné en salle hier, tandis que l’absence du second avait déjà été révélée en conférence de presse. Timber et Gouiri font eux leur retour.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
