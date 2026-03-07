Le groupe de l’OM à Toulouse sans Nayef Aguerd ni Bilal Nadir

L’heure de la revanche pour l’OM. Éliminé par Toulouse en Coupe de France cette semaine au Vélodrome, le club phocéen retrouve son adversaire mais cette fois en Ligue 1 et au Stadium Municipal ce soir (21h05) pour le compte de la 25e journée.

La suite après cette publicité

Habib Beye a communiqué un groupe de 22 joueurs, sans trace de Nayef Aguerd et de Bilal Nadir. Ces deux forfaits étaient attendus puisque le premier s’est entraîné en salle hier, tandis que l’absence du second avait déjà été révélée en conférence de presse. Timber et Gouiri font eux leur retour.