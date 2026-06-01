Villarreal annonce son nouveau coach
Villarreal tient le successeur de Marcelino. Le Sous-marin jaune est allé chercher Iñigo Pérez, qui a su hisser le Rayo Vallecano en finale de la Ligue Conférence (perdue face à Crystal Palace). Le jeune technicien de 38 ans a paraphé un contrat de trois ans.
Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF 🤝— Villarreal CF (@VillarrealCF) June 1, 2026
El técnico navarro dirigirá al equipo amarillo durante las tres próximas temporadas
¡Bienvenido a tu nueva casa! 💛
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«Le Villarreal CF a conclu un accord avec Iñigo Pérez, qui sera l’entraîneur de l’équipe première pour les trois prochaines saisons, jusqu’en juin 2029. Le Navarrais sera présenté en tant que nouvel entraîneur des Jaunes demain mardi 2 juin, à 18h30, au Club 1923 de l’Estadio de la Cerámica. La cérémonie, réservée aux médias, pourra être suivie en direct sur les comptes officiels du Villarreal CF sur les réseaux sociaux», indique le club espagnol.
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