EdF : Didier Deschamps toujours prioritaire après le Mondial

En poste depuis 10 ans en tant que sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps va attaquer sa troisième Coupe du monde (20 novembre-18 décembre au Qatar) à la tête des Bleus. En fin de contrat après le Mondial, il fera forcément l'objet de beaucoup d'interrogations, discussions... Le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët a été questionné à propos de l'avenir de l'ancien champion du monde 1998 dans les colonnes du Parisien.

La suite après cette publicité

« Rien n’a changé. On se verra après le Mondial et on parlera. On travaille ensemble depuis dix ans. On se connaît assez. Il a envie de réussir une grande Coupe du monde. S’il remplit sa mission (l’objectif est une qualification en demi-finale) et souhaite poursuivre après le Mondial, il sera prioritaire. Je ne me verrai pas lui dire alors : Votre temps est révolu. Il aura la main. Ce poste lui va comme un gant. Qui peut se prévaloir d’un tel palmarès ? Qui ? », explique Le Graët, qui lui fait confiance.