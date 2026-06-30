CdM 2026 : Zlatan Ibrahimović massacre Ronald Koeman

Au bout de la nuit, le Maroc a renversé les Pays-Bas au terme d’une folle séance de tirs au but et a rejoint les 8es de finale de la Coupe du Monde 2026. Après un match très serré au terme de la prolongation (1-1), les Lions de l’Atlas ont fait preuve d’un sang-froid remarquable pour décrocher leur qualification et sortir l’un des plus gros outsiders de la compétition. Et après l’élimination des Pays-Bas, Zlatan Ibrahimovic n’a clairement pas épargné Ronald Koeman, le coach des Oranje.

La suite après cette publicité

«Cette défaite est de la faute de Koeman. Je n’ai pas reconnu l’équipe néerlandaise. Koeman a perdu avec une identité qui n’a rien à voir avec l’identité néerlandaise, et ça me met hors de moi. On peut perdre, mais seulement en restant fidèle à soi-même. C’est ce qui définit qui l’on est. Il était clair que les joueurs n’étaient pas à l’aise. Ils n’avaient pas le contrôle du ballon, ils ne se montraient pas dangereux en attaque, et le match était catastrophique. J’en tiens Koeman pour responsable. Je le trouve absolument nul. Vraiment nul», a lâché la légende suédoise.