Brest : Grégory Lorenzi recadre sèchement Éric Roy

Agacé du recrutement tardif de son club l’été dernier, Eric Roy s’en est plaint à plusieurs reprises au cours de la saison. «On ne peut pas chaque année commencer un championnat deux mois après tout le monde. Même si après on fait des bonnes choses, on a pris du retard. Donc un peu d’anticipation, les prochaines saisons, ce serait pas mal», avait-il déploré avant le match contre Metz il y a quelques semaines.

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Dans un entretien accordé à L’Equipe, son directeur sportif Grégory Lorenzi lui a répondu, et en mettant les formes : «les entraîneurs te disent toujours qu’avec plus de joueurs, ils auraient de meilleurs résultats. Ce n’est pas vrai. Si tu te concentres déjà sur ceux que tu as, peut-être que tu t’éparpilleras moins. Encore une fois, tu sais dans quel club tu es, tu connais les règles. Est-ce qu’on a entendu Alexandre Dujeux (entraîneur d’Angers) dire qu’il avait eu son effectif tardivement ? Bien évidemment, c’est toujours mieux de l’avoir en début de saison, mais il n’y a pas besoin de le dire. Et on a surtout été pénalisé par des erreurs individuelles. Ce n’est pas ton mercato qui t’a fait prendre des buts gags. Ça m’agace un peu, mais il n’y a aucun problème entre nous. S’il n’y avait pas cette synergie, ça ne fonctionnerait pas.»