L’AS Monaco a trouvé son nouvel entraîneur !

L’été va être très mouvementé à Monaco. Comme annoncé en exclusivité par nos soins mercredi soir, le club de la Principauté a décidé de se séparer de Sébastien Pocognoli, après cette triste septième place au classement de Ligue 1 qui va tout de même donner des options aux Asémistes de disputer la Conference League la saison prochaine. Arrivé en octobre dernier, le Belge n’a pas totalement convaincu le board, lui qui était sous contrat jusqu’en 2027 du côté de Monaco.

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Les dirigeants veulent faire un grand ménage afin de lancer un nouveau cycle et estiment donc que le tacticien belge de 38 ans n’est pas l’homme idéal pour mener à bien ce nouveau projet, et ce alors que le principal concerné, qui avait remplacé Adi Hutter, souhaitait rester. Et les décideurs monégasques lui ont très vite trouvé un remplaçant…

🚨#ASMonaco 🔴⚪️



🎯 libre, l’ancien coach de Flamengo Filipe Luis 🇧🇷, dont le nom était revenu avec insistance à Chelsea, tient un accord avec l’AS Monaco pour prendre la suite de Sébastien Pocognoli, qui va quitter le Rocher.@footmercato - @Santi_J_FM



(👋@FabrizioRomano) pic.twitter.com/fUTcP192sP — Sébastien Denis (@sebnonda) May 28, 2026

Un entraîneur qui était convoité

Effectivement, comme dévoilé par le journaliste Fabrizio Romano et confirmé par nos soins, un accord a déjà été trouvé avec Filipe Luis (40 ans). L’ancien latéral de l’Atlético de Madrid et de la sélection brésilienne, qui a raccroché les crampons il y a moins de trois ans (novembre 2023), devrait ainsi endosser le costume d’entraîneur de l’AS Monaco, lui qui était libre de tout contrat. Membre de l’écurie Jorge Mendes, il devrait signer jusqu’en 2028 avec les Monégasques, alors qu’il a quitté Flamengo en mars, licencié quand le club de Rio a appris qu’il négociait avec BlueCo.

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Malgré sa jeunesse, Filipe Luis a déjà un sacré CV, puisqu’en 100 rencontres dirigées avec Flamengo, il a eu le temps de bien remplir son armoire à trophées, avec un doublé exceptionnel championnat et Copa Libertadores en 2025, ainsi que deux championnats régionaux et la Supercoupe du Brésil, entre autres. Il fait partie des entraîneurs à la mode en ce moment et avait aussi été annoncé du côté de clubs comme Chelsea, le Bayer Leverkusen, ainsi que comme potentiel remplaçant de Diego Simeone à Madrid en cas de départ de l’Argentin. Mais c’est bien l’AS Monaco qui aura le privilège d’accueillir le Brésilien pour sa première aventure européenne.