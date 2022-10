Christophe Galtier se fait tacler à l'Assemblée nationale

Le Paris Saint-Germain et son entraineur, Christophe Galtier, continuent de faire parler et ce même dans les endroits où on s'y attend le moins. Le coach parisien a cette fois-ci été pris pour cible à l'Assemblée nationale alors que la députée écologiste, Cyrielle Chatelain, répondait à la Première ministre, Élisabeth Borne. Pour dénoncer, selon elle, la mascarade du gouvernement à propos de la politique de remise à la pompe, Mme Chatelain, présidente du groupe écologiste au Palais Bourbon, a imagé ses propos en prenant pour exemple l'entraineur parisien et sa voiture.

« Vous mettez en place une remise à la pompe de 7,6 milliards d’euros. Et pour qui ? Pour qui ? Pour Christophe Galtier et sa Lamborghini ? Parce que cette remise bénéficie deux fois plus aux plus riches » s'est emporté la députée en plein débat. Pas sûr que ce coup de gueule plaise au principal intéressé alors que la polémique du char à voile est encore dans toutes les têtes.