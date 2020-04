OL, coronavirus : aucun accord pour les salaires

La pandémie du Covid-19 provoque des dommages collatéraux pour les clubs sur le plan financier. Obligés de réduire leur train de vie, ces derniers réclament à leurs joueurs une baisse sensible de leurs émoluments. C'est le cas de Jean-Michel Aulas président de l'Olympique Lyonnais qui a entamé des négociations salariales avec le groupe masculin mais aussi la section féminine de l'OL. Invité d'OLTV ce vendredi, le président Aulas a effectué un petit éclaircissement sur ces tractations.

« Sans entrer dans le détail de celles-ci, nous avons fait un certain nombre de propositions aux joueuses et aux joueurs. La quasi-totalité d'entre-eux souhaitent aider le club. Certains veulent le faire de manière plus ou moins importante. Nous avons tenté de fixer des règles en fonction du salaire lui-même - à savoir si l'on est parmi les plus élevés ou ceux qui sont indirectement dans la moyenne. Nous sommes très proches d'un accord avec les joueuses et nous continuons de discuter avec le groupe masculin, » a ainsi révélé Aulas. Pour rappel, l'OL réclamerait une baisse des salaires oscillant entre 25 et 70%.