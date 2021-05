Serie A : Sassuolo accroche l'Atalanta et permet à l'Inter d'être champion, Naples repris par Cagliari

La 34e journée de Serie A offrait un duel intéressant entre l'Atalanta (3e) et Sassuolo (8e). La Dea pouvait reprendre la deuxième place en cas de bon résultat et rêver activement d'une qualification en Ligue des Champions. Sassuolo pouvait en cas de succès revenir sur l'AS Rome (7e) et rêver d'une qualification en Ligue Europa Conference. En outre, un match nul ou un succès de Sassuolo permettait à l'Inter Milan de remporter la Serie A. Ce match était fou avec une expulsion rapide de Pierluigi Gollini (23e) pour l'Atalanta. Réduits à dix, les joueurs de Gian Piero Gasperini ouvraient tout de même le score grâce à Robin Gosens (1-0, 32e). Au retour des vestiaires, Sassuolo revenait suite à un penalty de Domenico Berardi (1-1, 52e). Manuel Locatelli marquait à son tour mais son but était refusé pour hors-jeu (64e). Puis Marlon était expulsé du côté de Sassuolo. Le penalty était cependant manqué par Luis Muriel (76e). Le score n'évoluait plus et le match s'achève sur le score de 1-1. L'Inter Milan remporte le titre tandis que l'Atalanta redevient deuxième.

Quatrième avant d'affronter Cagliari (17e), le Napoli a pensé réaliser une bonne affaire. Rapidement, c'est Victor Osimhen (13e) qui a délivré les Partenopei. Mais en toute fin de match, Nahitan Nandez a arraché le match nul (90e +4). Avec ce score de 1-1, Naples reste quatrième et perd des points précieux dans la lutte à l'Europe. Cagliari double le Torino et prend un point d'avance sur la zone rouge. Enfin, Bologne (12e) et la Fiorentina (14e) voulaient se donner de l'air en vue du maintien. Les deux équipes comptaient respectivement 7 et 3 points d'avance sur Benevento le premier relégable. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup avec un triplé de Rodrigo Palacio (31e, 71e et 84e) contre un doublé de Dusan Vlahovic (21e et 73e) et un but de Giacomo Bonaventura (64e). Les deux équipes se quittent sur un prolifique match nul (3-3).

Les résultats de l'après-midi :

Bologne 3-3 Fiorentina : Palacio (31e, 71e et 84e) pour Bologne; Vlahovic (21e et 73e) et Bonaventura (64e) pour la Fiorentina

Naples 1-1 Cagliari : Osimhen (13e) pour le Napoli; Nandez (90e +4) pour Cagliari

Sassuolo 1-1 Atalanta : Berardi (52e sp) pour Sassuolo; Gosens (32e) pour l'Atalanta

