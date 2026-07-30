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Le cas João Cancelo provoque de fortes tensions à Al-Hilal

Par Maxime Barbaud
1 min.
cancelo @Maxppp

Le nouveau retour de João Cancelo au FC Barcelone est attendu depuis plusieurs jours maintenant. Le transfert semblait être en bonne voie au début du mois de juillet, mais connait quelques complications. Les deux clubs ont convenu d’une indemnité autour de 10 M€. Quelques problèmes de fiscalité retarderaient pour le moment le dossier. L’attitude du joueur n’aide pas non plus.

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On apprend par les médias saoudiens que le latéral polyvalent ne s’est pas présenté au stage de reprise d’Al-Hilal en Autriche ce mercredi. Pour le moment, le club n’a pas commenté la situation, seulement la direction interprète cela comme un moyen de forcer son départ. L’autre international portugais de l’équipe, Rubén Neves, était lui bien présent.

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