Lille : Olivier Létang a scellé l’avenir de Bruno Genesio

Au sortir de la désillusion européenne face à l’Etoile rouge de Belgrade (0-1), Bruno Genesio en avait gros sur le coeur, au point de laisser entendre que son avenir chez les Dogues pourrait être rapidement remis en question. «Je ne peux pas vous dire ce qui s’est dit, j’avais besoin de parler à mon groupe et à ma direction. Autant après Brest il y avait des motifs de satisfaction, autant ce soir il n’y a rien. On ne peut pas continuer à subir une situation qui est catastrophique».

Ce matin, L’Equipe nous apprend que le président du LOSC, Olivier Létang, a tranché concernant le futur de son coach. Ce dernier a décidé de maintenir Genesio, car il croit toujours en lui. Létang estime que des solutions collectives peuvent être trouvées afin d’enrayer cette spirale négative. Bruno Genesio sera donc bien assis sur le banc lillois dimanche prochain à Angers.