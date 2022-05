PSG : ce qu'a dit Kylian Mbappé à Florentino Perez

La suite après cette publicité

Il devrait l'annoncer dans les prochaines heures : l'attaquant français Kylian Mbappé devrait finalement rester au Paris Saint-Germain et y signer un contrat de trois ans. De quoi refroidir les attentes du Real Madrid, avec qui le champion du monde 2018 avait un accord, tout comme avec le club de la capitale. D'ailleurs, El Chiringuito a dévoilé le message qu'a adressé KM7 au président de la Maison Blanche pour lui annoncer sa non-arrivée en Espagne.

« Je vous informe que j'ai décidé de rester au PSG. Je tiens à vous remercier pour l’opportunité que vous m’avez donnée de jouer pour le Real Madrid, le club dont je suis fan depuis que je suis enfant. J'espère que vous comprendrez ma décision, je vous souhaite bonne chance pour la finale de la Ligue des champions. » Le message est passé.

🚨EXCLUSIVA @jpedrerol🚨



🐢"Le COMUNICO que he DECIDIDO QUEDARME en el PSG"🐢



💣"Quiero AGRADECERLE la OPORTUNIDAD que me ha DADO de JUGAR en el MADRID, el club del que he sido FAN desde PEQUEÑO"💣



📲El WHATSAPP de MBAPPÉ a FLORENTINO📲 pic.twitter.com/CIXZsa0VZ7