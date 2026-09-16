PSG : le clan Mayulu sort du silence après les deux choix forts de Luis Enrique

À seulement 20 ans, Senny Mayulu a déjà vécu pas mal de grands moments avec le Paris Saint-Germain. Utilisé à 89 reprises (9 buts, 5 passes décisives) par Luis Enrique depuis la saison 2023/2024, le milieu de terrain a remporté deux Ligues des Champions, a inscrit un but lors de la finale de 2025 et son coach loue son incroyable polyvalence. Milieu de formation, Mayulu a évolué aux postes de numéro 9 (face au FC Barcelone, à la place de Gonçalo Ramos notamment) et de latéral. Pourtant, le natif du Blanc-Mesnil vit un début de saison surprenant.

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Depuis le mois d’août, le PSG s’est déplacé deux fois en Bretagne (Rennes et Brest) et, à chaque fois, Mayulu n’a pas été convoqué. Le Titi n’a évidemment aucun souci avec l’air breton : il s’agissait simplement d’un choix technique. Apparu à seulement quatre reprises, Mayulu ne totalise que 67 minutes de jeu, soit un peu plus de 16 minutes par rencontre. De quoi traduire un malaise entre le joueur et Luis Enrique ? Dans ses colonnes, Le Parisien assure que ce n’est pas le cas. « Une situation qui ne traduit, en interne, aucune cassure avec son entraîneur, où l’on continue de louer l’état d’esprit d’un garçon observateur et appliqué ».

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Mayulu ne bronche pas

Un constat partagé par le principal intéressé. « C’est un compétiteur, il a envie de jouer, il a confiance dans les choix du coach. En attendant, il se tient prêt et fait le job », a déclaré un membre de son entourage au quotidien. Senny Mayulu accepte donc son sort, sans broncher. Interrogé récemment sur son milieu de terrain, Luis Enrique avait tenu un discours positif à son encontre, même si l’Espagnol avait confié que la concurrence l’obligeait à faire des choix forts durant ce début de saison.

« La même chose que pour tous les joueurs. Cette année est un peu spéciale concernant les temps de jeu parce qu’on a plus de joueurs. J’aime avoir de la rotation tout le temps, mais c’est difficile quand tu joues un match par semaine. Ce que je peux dire de tous les joueurs, et spécialement sur Senny Mayulu, c’est sa mentalité et sa capacité à s’entraîner de la meilleure des manières pour être prêt quand l’équipe a besoin de lui. » L’arrivée de Maghnes Akliouche (l’ancien Monégasque joue ailier, mais il peut également dépanner au milieu) et l’utilisation grandissante de Dro Fernandez ne sont pas étrangères au sort réservé à Mayulu. Reste maintenant à savoir si le Titi sera ou non du déplacement à Marseille dimanche prochain.