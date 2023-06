PSG : un premier couac important pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est déjà à fond sur le mercato. Le club a bouclé les arrivées de Manuel Ugarte et Marco Asensio, en attendant celle de Julian Nagelsmann. Mais les Parisiens veulent aussi mettre la main sur Harry Kane, la priorité au poste de n°9. Mais plusieurs obstacles se dressent sur la route du PSG. L’Anglais est courtisé par Manchester United, le Bayern Munich et le Real Madrid. En Espagne, on assure que le joueur est tenté par Madrid. En Angleterre, on est certain qu’il veut rester au pays.

Des nouvelles qui ne sont pas bonnes, d’autant que les pensionnaires du Parc des Princes ont promis à Kylian Mbappé que la star anglaise serait là en 2023-24 selon Defensa Central. Le média ibérique ajoute que cette promesse ne devrait pas être tenue, comme cela avait été le cas l’été dernier avec Robert Lewandowski, et que cela éloigne plus que jamais KM7, qui sera libre en 2024. Une aubaine pour le Real Madrid, qui l’attend.

