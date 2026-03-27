Brest : Nice discute avec Grégory Lorenzi pour remplacer Florian Maurice

Une page est peut-être en train de se tourner au Stade Brestois. Directeur sportif du club breton depuis dix ans, Grégory Lorenzi pourrait quitter le Finistère à l’issue de cette saison 2025/2026, selon Nice-Matin.

La suite après cette publicité

Le journal niçois assure en effet que le Gym discute avec le dirigeant corse pour le recruter. Lorenzi viendrait prendre la succession de Florian Maurice, dont le départ de l’OGC Nice est pratiquement acté après deux ans de collaboration. Les Aiglons sont séduits par le profil de Lorenzi, à savoir celui d’un directeur sportif capable d’utiliser son réseau pour monter une équipe avec un budget limité.